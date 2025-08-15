مهرجان تيماء الزراعي الثالث يستضيف 30 مزارعًا لعرض منتجاتهم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنطلق غدًا فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثالث بمحافظة تيماء في متنزه السور الأثري، بمشاركة أكثر من 30 مزارعًا وعارضًا، يقدمون نخيلًا وخضروات وفواكه، إضافة إلى أركان توعوية حول الزراعة الحديثة، وفعاليات تفاعلية للأطفال.

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس أمجد ثلاب أوضح أن المهرجان يستمر 4 أيام ويهدف لدعم المزارعين وفتح نوافذ تسويقية لمنتجاتهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي وتمكين صغار المنتجين، مثمنًا دعم أمير منطقة تبوك وسمو نائبه واهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمزارعين.