البروفيسور “باهمام” يحذر من خطر لصقات الفم أثناء النوم: قد تسبب الاختناق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البروفيسور “باهمام” يحذّر من “موضة” لصقات الفم أثناء النوم.. قد تسبب الاختناق!

في تحذير لافت، نبّه البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، من مخاطر استخدام لصقات الفم أثناء النوم، والتي راجت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تحسين التنفس وعلاج الشخير.

وأوضح “باهمام”، عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الأدلة العلمية تؤكد وجود مخاطر بالغة لهذه الممارسة، خصوصًا لدى المصابين بانسداد الأنف أو اضطرابات التنفس، وفي حالات انقطاع التنفس الانسدادي المتوسط والشديد.

أبرز هذه المخاطر تشمل:

– الاختناق ونقص الأكسجين: حيث يمنع اللاصق تعويض انسداد الأنف عبر الفم، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في الأكسجين أو حتى الوفاة في حال حدوث انسداد مفاجئ.

– تفاقم توقف التنفس أثناء النوم: إذ قد يزيد اللاصق من شدة الحالة دون معالجة السبب الأساسي.

– تأخير الوصول إلى العلاج المناسب.

– اضطرابات إضافية: مثل تهيج الجلد، وتراجع جودة النوم، وزيادة عدد مرات الاستيقاظ الليلي.

وشدد البروفيسور “باهمام” على ضرورة تجنب استخدام لصقات الفم أو أي تدخل يؤثر على التنفس أثناء النوم دون استشارة طبية، محذرًا من أن المخاطر قد تصل إلى تهديد الحياة، ومؤكدًا أن العلاج يجب أن يُبنى على أسس علمية موثوقة، وليس على اتجاهات غير مدروسة في وسائل التواصل.