الزعاق: العرب الأكثر اهتمامًا بأحوال الطقس منذ القدم .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور خالد الزعاق، الخبير في الفلك والمناخ، أن العرب تميزوا منذ العصور القديمة باهتمامهم الكبير برصد الظواهر الجوية ومتابعة أحوال الطقس، من سحب وأمطار ورعد وبرق، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام فاق ما قامت به أي أمة أخرى، حتى إن كثيرًا من الأمم اقتبست عنهم مصطلحاتهم وتقسيماتهم.

وأوضح الزعاق أن العرب وضعوا تقسيمات دقيقة لأنواع السحب، من بينها “السحاب النشور” وهو السحاب المتقطع المتناثر، و”السحاب المنخفض” الذي يسير مع حركة الرياح السطحية، إضافة إلى “السحاب الذي يسير تحت السحابة الأم” والذي يُعد مؤشرًا على وجود المطر.

وأضاف أن العرب وصفوا كذلك “السحاب المتراكم” الذي يظهر على شكل أنصاف دوائر، و”السحب المنفرشة الماطرة” التي تغطي مساحات واسعة من السماء وتتسبب في هطول الأمطار، فضلًا عن “السحاب العارض” وهو السحاب الذي يملأ السماء بالكامل.

وشدد الزعاق على أن هذه التصنيفات تعكس دقة الملاحظة لدى العرب وقدرتهم على الربط بين أشكال السحب وحالة الطقس، مما جعل مصطلحاتهم جزءًا من الإرث اللغوي والثقافي الذي انتقل لاحقًا إلى حضارات أخرى.