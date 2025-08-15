شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوثق كثافة العواصف الرعدية وتساقط الثلوج في جازان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر القمر الصناعي مشهدًا مهيبًا لكثافة البروق والعواصف الرعدية في منطقة جازان، وفقًا لما وثقه أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ.

وأشار المسند إلى أن جازان، المعروفة بعاصمة البرق العربية، شهدت نشاطًا ملحوظًا للعواصف الرعدية والبروق، مؤكدًا أن هذه الظواهر تعد جزءًا من المشهد الطبيعي المميز للمنطقة.

كما أرفق المسند مقاطع فيديو توثق تساقط الثلوج في محافظة الحرث بجازان، موضحًا أن هذه الظواهر المناخية تعكس التغيرات الجوية الموسمية وتنوع المشهد الطبيعي في المنطقة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر أثناء هذه الأحوال الجوية.