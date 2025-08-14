وجهة تسوق عصرية وفريدة في مكة المكرمة: الهدى بارك يقدم تجربة تسوق مميزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افتتحت شركة “هامات” مشروع “الهدى بارك” في مكة المكرمة، والذي يعتبر مركزًا تجاريًا وترفيهيًا ضخمًا يمتد على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع. يتضمن المشروع أكثر من 300 متجر، ومن المتوقع أن يحدث تحولًا كبيرًا في تجربة التسوق والترفيه لسكان وزوار مكة المكرمة. يأتي هذا المشروع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

تجربة تسوق مميزة في الهدى بارك بمكة

يقدم “الهدى بارك” تجربة تسوق وترفيه شاملة لسكان مكة المكرمة وزوارها، مع التركيز على توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات الجميع. يضم المشروع مجموعة واسعة من المتاجر التي تغطي مختلف القطاعات، بدءًا من الأزياء والموضة وصولًا إلى المطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه العائلية. تهدف شركة “هامات” من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة مكة كوجهة تجارية وسياحية مرموقة.

الهدى بارك: وجهة ترفيهية جديدة في مكة المكرمة

يعد “الهدى بارك” إضافة قيمة لقطاع التجزئة والترفيه في مكة المكرمة، حيث يوفر بيئة عصرية ومتكاملة تجمع بين التسوق والترفيه وتناول الطعام. من المتوقع أن يجذب المشروع العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية خلال الأشهر القادمة، مما يزيد من تنوع الخيارات المتاحة للزوار.

استثمارات هامات في قطاع التجزئة بمكة

تعتبر “هامات” من الشركات الرائدة في تطوير وإدارة المشاريع التجارية في مكة المكرمة، ويمثل “الهدى بارك” أحدث استثماراتها في هذا القطاع الحيوي. تركز الشركة على إنشاء وجهات تجارية حديثة تلبي احتياجات السوق وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

متاجر متنوعة في الهدى بارك بمكة

يضم مشروع “الهدى بارك” أكثر من 300 متجر يغطي مختلف القطاعات، مما يوفر تجربة تسوق شاملة للزوار.

خدمات الهدى بارك في مكة المكرمة

يوفر “الهدى بارك” مجموعة من الخدمات لراحة الزوار، تشمل مواقف سيارات واسعة ومناطق مخصصة للراحة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومراكز ترفيهية للأطفال والعائلات.