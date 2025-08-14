الهلال يفوز بمباراته التجريبية ضد فالدهوف مانهايم في معسكره الخارجي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوز الهلال بمباراة تجريبية على “فالدهوف مانهايم” الألماني بثلاثية

في إطار استعداداته للموسم الجديد 2025-2026، نجح فريق الهلال في تحقيق فوز مهم على نظيره “فالدهوف مانهايم” الألماني بنتيجة 3-2 في مباراته الودية الأخيرة في معسكره بألمانيا.

سجل للهلال كل من ثيو هيرنانديز، جواو كانسيلو، وداروين نونيز في الدقائق 15، 25، و33 على التوالي، ليؤكد الفريق جاهزيته وقوته قبل بداية الموسم الجديد.

يأتي هذا الفوز بعد انتصارات سابقة للهلال في مباراتين وديتين أمام “آراو” السويسري و”بالينغن” الألماني، مما يعزز ثقة اللاعبين والجهاز الفني قبيل انطلاق الموسم الجديد.

بهذا الأداء المميز، يبدو الهلال مستعدًا بشكل جيد لخوض التحديات المقبلة والتنافس على الألقاب في الموسم الكروي القادم.