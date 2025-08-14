زيادة في العقوبة.. المرور يكشف عن زيادة في غرامة عدم ربط حزام السلامة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز ثقافة السلامة على الطرق، تم تطبيق غرامة عدم ربط حزام الأمان بين 150 و300 ريال سعودي. يأتي هذا الإجراء في إطار السعي لحماية الأرواح والممتلكات، وتقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن حوادث المرور.

أهمية حزام الأمان للسلامة المرورية

حزام الأمان يُعتبر خط الدفاع الأول للحماية من الإصابات الخطيرة والوفيات في حوادث المرور. وبالتالي، تطبيق غرامة عدم ربطه يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق الهدف المنشود من تقليل حوادث الطرق.

تفاصيل الغرامة في السعودية

تتراوح غرامة عدم ربط حزام الأمان بين 150 و300 ريال سعودي، حيث يُفرض الحد الأدنى للغرامة عند 150 ريال، والحد الأقصى عند 300 ريال.

الحالات التي يُطبق فيها الحد الأقصى للغرامة

الحملات المرورية المكثفة.

القيادة على الطرق السريعة أو في المناطق عالية الخطورة.

تكرار المخالفة.

تقدير رجل المرور.

المسؤولية عن ربط حزام الأمان

السائق مسؤول عن ربط حزامه والتأكد من ربط أحزمة جميع الركاب.

راكب المقعد الأمامي ملزم بربط الحزام.

ركاب المقاعد الخلفية ملزمون بربط الأحزمة.

الأطفال يجب وضعهم في مقاعد خاصة وربط أحزمتهم.

آليات رصد مخالفات حزام الأمان

كاميرات ساهر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

نقاط التفتيش المرورية الثابتة والمتحركة.

الدوريات المرورية.

أهمية الالتزام بربط حزام الأمان

ربط حزام الأمان يُعدّ إجراءً بسيطًا ولكنه بالغ الأهمية للسلامة على الطرق. يُقلّل من خطر الإصابات الخطيرة والوفيات، ويساهم في بناء مجتمع مروري واعٍ. الالتزام بربط حزام الأمان هو مسؤولية فردية ووطنية، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية المملكة للطرق الأكثر أمانًا.