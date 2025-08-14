اختتام مشاركة فريق السعودية في دورة الألعاب العالمية “تشنغدو 2025” بفوز الغامدي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت بعثة المملكة العربية السعودية مشاركتها في دورة الألعاب العالمية لعام 2025 في مدينة تشنغدو الصينية، حيث شارك لاعب المنتخب السعودي للترايثلون، عبدالرحمن الغامدي، في منافسات الدواثلون واحتل المركز الثاني والثلاثين بزمن قدره ساعة و28 دقيقة و13 ثانية.

شهدت مشاركة الغامدي منافسة قوية أمام أبرز الرياضيين العالميين، حيث ابتدأ السباق بالجري، تلتها مرحلة ركوب الدراجات، ثم انتهى بالجري مرة أخرى. وقد أظهر الغامدي تفانيًا وخبرة ملحوظة في التعامل مع تحديات السباق، مما يعكس صورة إيجابية لرياضة الترايثلون والرياضات المتعددة في المملكة.

من المقرر أن تغادر بعثة المملكة مدينة تشنغدو صباح الغد بعد انتهاء مشاركتها في الدورة، حيث تستمر الألعاب العالمية حتى السابع عشر من أغسطس، حيث سيكون الحفل الختامي في اليوم نفسه.