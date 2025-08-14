أمين جازان يزور مشاريع التدخل الحضري للوقوف على التطورات ويحث على تسريع الانجاز

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمين جازان يشدد على ضرورة تسريع الإنجاز في مشاريع التدخل الحضري

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، قام أمين منطقة جازان، المهندس يحيى الغزواني، بزيارة تفقدية إلى عدد من مشاريع التدخل الحضري في مدينة جازان. وتمت هذه الزيارة خلال جولة ميدانية شملت عدة مواقع للوقوف على تقدم العمل ومدى انتظام عمليات التنفيذ.

تضمنت الجولة مشاريع مهمة مثل إسكان ضاحية الملك عبدالله، والكورنيش الشمالي، ومنتزه الوادي، وتطوير ممر الغروب، وإسكان الشواجرة، وطريق الملك فيصل.

وأكد “الغزواني” خلال الجولة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضرورة رفع وتيرة الإنجاز في هذه المشاريع. كما شدد على أن الأمانة تعمل جاهدة على تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار، وذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.