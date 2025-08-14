انطلاق سباق “لهيب العُلا” غدا بمشاركة أكثر من 500 عداء عالمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمشاركة أكثر من 500 عداء عالمي.. انطلاق سباق “لهيب العُلا” غدًا

غدًا الجمعة، سيشهد انطلاق النسخة الجديدة من سباق “لهيب العُلا”، بمشاركة أكثر من 500 عداء من مختلف أنحاء العالم. يعتبر هذا السباق واحدًا من أبرز السباقات الصحراوية والأكثر تحديًا في المنطقة، حيث سيمتد لمدة يومين.

وسيُقام السباق في منطقة العُلا، بتضاريسها الطبيعية المتنوعة من الأخاديد الصخرية والكثبان الرملية إلى الواحات الخضراء، مما يمنح المشاركين تجربة رياضية فريدة في وسط جمال الطبيعة وروح المغامرة.

يتيح السباق الفرصة للجميع، سواء للعدائين المحترفين أو الهواة، حيث يمكنهم المشاركة في أربع مسافات مختلفة، تبدأ من 5 كيلومترات وتصل إلى 42.2 كيلومتر (ماراثون كامل). وسيبدأ المسار من موقع الحجر المدرج المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

يُعد هذا السباق جزءًا من فعاليات “لحظات العُلا”، والتي تضم مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية على مدار العام. يمنح السباق الزوار والمشاركين فرصة استكشاف المعالم الطبيعية والتاريخية الفريدة التي تعرف بها المنطقة.