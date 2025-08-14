عمومية تعاونية جامعة الملك سعود تعقد في نهاية أغسطس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعقد تعاونية جامعة الملك سعود اجتماع عموميتها الثالثة

تعقد الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث مساء يوم الإثنين 2/3/1447هـ، الموافق 25/8/2025م.

الموعد والمكان

ويُعقد الاجتماع عند الساعة 8:30 مساءً، في خيمة أعضاء هيئة التدريس بالسكن القديم.

الدعوة والدعم

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور تركي بن فهد العيار، أن الاجتماع سيناقش عددًا من المواضيع والمستجدات المتعلقة بأعمال الجمعية، داعيًا جميع الأعضاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة.

هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز التواصل وتعزيز الروح التعاونية بين أعضاء الجمعية، وتعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات لمنسوبي جامعة الملك سعود.

تهدف العمومية الثالثة إلى تحقيق التطور والنمو المستدام للجمعية، وتحديد الأولويات والخطط المستقبلية لضمان تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

هذا ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضوراً كبيراً من أعضاء الجمعية، مما يعكس الاهتمام والتفاعل الكبير مع شؤون الجمعية وتطورها المستمر.