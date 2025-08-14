أمطار تتساقط في 6 مناطق بالمملكة العربية السعودية ومكة المكرمة تسجل أعلى كمية بـ32.8 ملم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية هطول أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء، حيث سجّلت (44) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي كميات متباينة من الأمطار في ست مناطق مختلفة. وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة الأمطار بكمية وصلت إلى 32.8 ملم في الريان بمحافظة الجموم، تلاها منطقة الباحة بكمية بلغت 20.8 ملم في محافظة المخواة.

ووفقاً لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن المناطق التي شهدت هطول الأمطار هي: مكة المكرمة، عسير، تبوك، حائل، جازان، والباحة، بكميات تراوحت بين 32.8 ملم و 0.5 ملم. وتمتد فترة هطول الأمطار من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء 12 أغسطس حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء 13 أغسطس 2025.

وبالنسبة لتفاصيل أكثر حول كميات الأمطار في كل منطقة، سجلت منطقة مكة المكرمة 20.2 ملم في الكامل و20 ملم في العمرة، بينما سجلت عسير 4.2 ملم في تنومة و1.8 ملم في الفرعة الشمالية بالنماص. وسجلت تبوك 4.2 ملم في حقل و1.8 ملم في مركز صحي شقري – تبوك.

من جهة أخرى، سجلت حائل 0.5 ملم في الشيحية بمحافظة بقعاء، فيما سجلت جازان 6 ملم في بلغازي و5.1 ملم في عيبان بالعيدابي و2.6 ملم في الكدمي بصبيا. وشهدت الباحة هطول أمطار بكمية 6.9 ملم في نخال بالقرى و3.4 ملم في شدا بالمخواة.

لمزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار المسجلة في جميع المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية، يمكن زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3Ju4Sg6.