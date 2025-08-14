برنامج تعليمي يشارك في فعاليات مواسم الطائف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في فعاليات “مواسم الطائف 2025″، التي انطلقت بروزنامة حافلة بالفعاليات السياحية والثقافية والترفيهية، بما يعزّز مكانة الطائف كوجهة سياحية رائدة.

جناح “تعليم الطائف” قدم خدمات متنوعة للزوار، بما في ذلك دعم تسجيل الطلاب والطالبات في المدارس ورياض الأطفال، وشرح خدمة معادلة الشهادات للقادمين من الخارج أو المنقطعين عن الدراسة.

تم أيضًا تسجيل طلاب تحديد المستوى ورفع أسمائهم للوزارة لدخول الاختبار الوزاري، مع معالجة مشكلات نظام “نور” وربط الطلاب بأولياء أمورهم ونقل الطلاب بين المدارس حسب الشواغر المتاحة.

الإدارة دعت الأهالي والزوار لزيارة جناحها في مواسم الطائف للاطلاع على الخدمات والبرامج المقدمة، وأكد المدير العام للتعليم بالطائف على أهمية مشاركة الإدارة في هذه الفعاليات لتقديم برامج تعليمية وتوعوية وتثقيفية متنوعة.

مشاركة الإدارة كراعٍ مشارك في “مواسم الطائف” تتضمن جناحًا خاصًا بالتعليم يقدم حزمة من الفعاليات والخدمات التعليمية، لتلبية احتياجات الزوار خلال هذه الفترة.