استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع القادم في معظم أنحاء المملكة..فيديو

الرياض - علي القحطاني - أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على بعض أنحاء المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية في منصة “إكس”: “لا تزال مخرجات النموذج العددي السعودي تشير، بمشيئة الله، إلى استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى نهاية الأسبوع القادم على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ونجران، مع امتدادها إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة وجنوب وغرب منطقة الرياض”.

ويهيب المركز بالجميع متابعة تقاريره عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الإعلامية، واتباع إرشادات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة.