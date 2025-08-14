تابع الان خبر جامعة نجران تسجل براءة اختراع عالمية في الذكاء الاصطناعي الطبي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت جامعة نجران إنجازًا عالميًا بتسجيل براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، بعد تطوير نظام ذكي مبتكر لتقييم ومراقبة مستوى الوعي لدى المرضى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الطبي.

ويعتمد النظام، الذي ابتكره الباحثان في كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات الدكتور علي بن سعيد القحطاني والدكتور سعيد بن سعد الأحمري، على تحليل استجابات حركة العين، والتفاعل الحسي، والاستجابة الصوتية للمريض، وربطها تلقائيًا بمقياس غلاسكو لتقديم تقييم دقيق لمستوى الوعي، خاصة لدى المرضى المصابين بالغيبوبة.

ويمثل هذا الاختراع نقلة نوعية في مجال العناية المركزة وتشخيص الحالات العصبية، إذ يتيح متابعة حالة المريض بشكل مستمر، مع إطلاق إنذارات تلقائية عند تراجع مستوى الوعي، مما يُسهم في تسريع التدخل الطبي وتحسين فرص التعافي.

وأكد الفريق البحثي أن النظام يتميز بسهولة الاستخدام، وانخفاض التكلفة، وقابلية الدمج مع أنظمة المستشفيات الإلكترونية، ما يجعله جاهزًا للتطبيق في مختلف المستشفيات حول العالم، بما في ذلك الدول النامية.

ويعكس هذا الإنجاز دور جامعة نجران في تعزيز الابتكار التقني والبحث العلمي في المملكة، ويساهم في تعزيز مكانة السعودية على الصعيد العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية الطبية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية الطبية.