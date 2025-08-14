تابع الان خبر السعودية تُدين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية بشدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول ما يُعرف بـ”رؤية إسرائيل الكبرى”، مؤكدة رفضها التام لكل السياسات والمشاريع الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي على الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوقه.

وحذرت المملكة المجتمع الدولي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتنتهك سيادة الدول، وتزيد من تهديدات الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تعكس تجاهلًا واضحًا للقوانين الدولية وتهدد الاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسات وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.