اعلان نتائج القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة جازان للفترة الثانية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جامعة جازان تكشف عن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية

أعلنت جامعة جازان اليوم، من خلال عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، نتائج القبول في برامج الدراسات العليا، وذلك للفترة الثانية من العام الجامعي 1447هـ. وقدمت التهاني للطلاب والطالبات المقبولين، داعية إياهم إلى استكمال إجراءات القبول وفق المواعيد المحددة.

إجراءات القبول تتضمن الدخول على صفحة النظام الأكاديمي، طلب القبول في الدراسات العليا، تأكيد القبول للمقبولين الأساسيين، طباعة إفادة القبول، إحضار موافقة جهة العمل، والحضور إلى مقر العمادة لمطابقة المستندات المطلوبة بحسب الكلية والبرنامج.

المطابقة ستتم خلال الفترة من الأحد 23/02/1447هـ حتى الثلاثاء 25/02/1447هـ، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، في البرج الإداري بالمدينة الجامعية للطلاب، ومجمع محلية للبنات للطالبات.

وشددت العمادة على أهمية التزام المقبولين بالمواعيد المحددة للمطابقة، حتى في حال تأخر الحصول على موافقة جهة العمل، لضمان استكمال إجراءات القبول في الوقت المحدد.