إطلاق مشاريع تعليمية بتكلفة تجاوزت مليار ريال من قبل نائب أمير الرياض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نائب أمير الرياض يدشّن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز مليار ريال

في خطوة تعكس التزامه بتعزيز التعليم وتطوير البنية التحتية التعليمية في المنطقة، دشّن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، مشاريع الإدارة العامة للتعليم بمحافظات المنطقة لعام 2025. وتبلغ تكلفة هذه المشاريع الضخمة أكثر من مليار ريال، حيث شملت 314 مشروعًا يستفيد منها 188 ألف طالب وطالبة.

وفي سياق ذلك، أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم الكبير لقطاع التعليم. وأكد أهمية الاستثمار في التعليم كوسيلة لبناء مستقبل واعد.

وقدم الشكر أيضًا لوزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان ولقيادات الوزارة على جهودهم المستمرة في تحسين البيئة التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

تأتي هذه المشاريع ضمن جهود وزارة التعليم لتعزيز البنية التحتية للمنشآت التعليمية، وتوفير بيئات تعليمية ملائمة وآمنة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين جودة التعليم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وضمان فرص تعليمية متساوية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز أهداف رؤية المملكة 2030.