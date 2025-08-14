اخبار السعوديه

تنصيب الماجد رئيساً للنصر وتعيين المالك نائباً رسمياً

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبدالله الماجد يتولى رئاسة نادي النصر مجددًا

تم انتخاب عبدالله الماجد مجددًا كرئيس لمؤسسة نادي النصر غير الربحية، بعد اجتماع الجمعية العمومية افتراضيًا وتأكيد النصاب القانوني للتصويت، اليوم الخميس.

وقد شهدت الانتخابات تقدم قائمة واحدة تضمنت إلى جانب الماجد، خالد المالك كنائب للرئيس، والأعضاء خالد السرهيد، تركي التميمي، زياد وهبي، معن الخميس، ووليد العماري.

وأعلنت وزارة فتح باب الطعون على إجراءات الجمعية لمدة يوم واحد فقط، ابتداءً من اليوم.

يشغل عبدالله الماجد منصب رئيس مجلس إدارة النصر منذ أكتوبر 2024، بعد تقديم استقالة إبراهيم المهيدب في أغسطس من نفس العام، حيث استمر في قيادة العمل الإداري والتطويري للنادي.

