جواد العلي يثير الدهشة بمواقف نادرة مع معجبيه

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في لفتة مميزة، قام الفنان جواد العلي بزيارة مفاجئة لإحدى مطاعم البوليفارد في العاصمة السعودية الرياض، حيث شارك معجبين له لحظات لا تُنسى.

اللقاء العفوي في المطعم

خلال تجوله في البوليفارد، دخل الفنان جواد العلي إلى أحد المطاعم وهناك وجد عائلة مكونة من زوج وزوجة وابنتهم الصغيرة. لم يصدق العائلة حقا ما رأوه، فقد أعربوا عن إعجابهم الشديد بالفنان، وأكد الزوج أنه من أشد المعجبين به. بينما لم تكن الزوجة بأقل من هيام برؤيته.

أغنية “أتحرى العيد” تجمع بين الفنان ومعجبيه

أثناء اللقاء، شارك الزوج قصة حبه التي بدأت بأنغام أغنية الفنان الشهيرة “أتحرى العيد”. لم يتمالك جواد العلي نفسه ورد على معجبيه بكلمات مؤثرة، وقدّم لهم مقطعًا من أغنيته المفضلة “أتحرى العيد أكثر من طفل”، مما أدى إلى تأثرهم ودموعهم السايلة.

لحظات تأمل للفنان

وصف الفنان جواد العلي هذه التجربة بأنها من أجمل اللحظات التي عاشها في حياته، وأعرب عن سعادته الكبيرة بتأثير أغانيه في حياة معجبيه. يُذكر أن جواد العلي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية والخليج، حيث تتميز أغانيه بكلماتها العميقة وألحانها الجذابة.

تجربة لا تنسى عاشها الفنان جواد العلي مع معجبيه في الرياض، حيث أثبت مرة أخرى أنه ليس فقط فنانًا موهوبًا ولكنه أيضًا إنسان قريب من جمهوره ومعجبيه.