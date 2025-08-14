تتوج المملكة بالميدالية الذهبية في أولمبياد المواصفات الدولي 2025 بكوريا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المملكة العربية السعودية تحقق إنجازًا تاريخيًا في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 في كوريا

فاز المنتخب السعودي بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد الدولي للمواصفات في نسخته العشرين (ISO 2025)، الذي أُقيم في مدينة سيهونغ في كوريا. شارك في البطولة 40 فريقًا من دول مختلفة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مشاركة المملكة العام الماضي وحصولها على ميدالية برونزية وشهادة تقدير. يُظهر هذا الإنجاز التقدم الملحوظ للطلبة السعوديين في المنافسات الدولية، ويعكس التزام المملكة بتعزيز ثقافة الجودة بين الشباب، ضمن رؤية وطنية طموحة.

وقد مثّلت المملكة أربع فرق طلابية من المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأولمبياد، والتي تم اختيارها وتدريبها بالتعاون بين “موهبة” ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

فريق المرحلة المتوسطة (بنات) فاز بالميدالية الذهبية، بينما حصل فريق المرحلة المتوسطة (بنين) على الميدالية الفضية. كما نال فريق المرحلة الثانوية (بنات) الميدالية الفضية أيضًا.

يهدف الأولمبياد الدولي للمواصفات، الذي يُقام سنويًا منذ عام 2006 في كوريا، إلى تعزيز الوعي بمفاهيم المواصفات والمقاييس والجودة بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتشجيعهم على تبادل الأفكار حول المعايير والتقنيات الحديثة.