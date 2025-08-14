اجراءات نقل ملكية السجل للمؤسسات: توضيح من وزارة التجارة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة التجارة تبين كيفية نقل ملكية السجل للمؤسسات

أوضحت وزارة التجارة الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل ملكية سجل تجاري قائم لمؤسسة إلى مالك جديد، وذلك بهدف حفظ الحقوق وتجنب أي التزامات غير متوقعة لاحقًا.

تأكيد الوزارة على ضرورة التحقق من خلو السجل التجاري من أي التزامات مالية قبل عملية النقل، والتأكد من عدم وجود غرامات أو رسوم متأخرة أو دعاوى قضائية. وأشارت الوزارة إلى أن عملية النقل تتم إلكترونيًا عبر خدمة مخصصة على الجوال.

وشددت الوزارة على أهمية استكمال جميع الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة قبل إتمام عملية النقل، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لضمان تسوية كافة الالتزامات السابقة وحفظ حقوق جميع الأطراف.