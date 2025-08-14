شكرا لقرائتكم خبر مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرت مراسم توقيع الصفقة في مقر المزاد، بحضور ممثلًا عن شركة "نوفا للصقور" شديد الرشيدي، فيما وقّع عن المزرعة الكندية مالكها جون لوجين الابن.
وأوضح الرشيدي أن دخول "نوفا للصقور" مجال الاستثمار في قطاع الصقور يأتي وفق رؤية مدروسة، مبينًا أن المزرعة اشترت (30) صقرًا في اليوم الأول من المزاد، وأن خطتها تركز على اقتناء أفضل وأجود السلالات، مشيرًا إلى أن الاستحواذ على مزرعة "جون لوجين" الكندية خطوة مهمة في إستراتيجية "نوفا" للتوسع، حيث تمتلك حاليًا (120) غرفة جاهزة للصقور، ويجري العمل على توسعتها لتصل إلى (500) غرفة.
وأشاد الرشيدي بالدور الذي يقوم به نادي الصقور السعودي في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الصقور، مؤكدًا أن هذا القطاع يحمل فرصًا ومكاسب كبيرة.
من جانبه، أوضح جون لوجين، أن مزرعته تأسست قبل أكثر من نصف قرن، مشيرًا إلى أنه ارتبط بالصقور منذ طفولته في السبعينيات الميلادية، حيث كان والده يمتلك مزرعة لإنتاج الصقور، وبعد وفاة والده تولى مع شقيقته إدارة المزرعة، مثمّنًا دعم نادي الصقور السعودي للمشاركين في المزاد، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.
يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، يعد وجهة اقتصادية واستثمارية وتراثية، تجمع نخبة المنتجين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها، ويعكس النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصقور في المملكة، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع الواعد.
