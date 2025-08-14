اخبار السعوديه

"متمم" ينظم محاضرة عن الإدارة المالية والتخطيط للتقاعد

0 نشر
0 تبليغ

"متمم" ينظم محاضرة عن الإدارة المالية والتخطيط للتقاعد

شكرا لقرائتكم خبر "متمم" ينظم محاضرة عن الإدارة المالية والتخطيط للتقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - في إطار برامجه الهادفة إلى رفع الوعي المالي، نظّم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع الأمن العام، اليوم الأربعاء 19 صفر 1447هـ الموافق 13 أغسطس 2025م بمدينة الرياض، محاضرة عن "الإدارة المالية والتخطيط للتقاعد"، قدمها أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد مكني.

وتناولت المحاضرة مفهوم التخطيط المالي للتقاعد، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط المالية، بالإضافة إلى الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأفراد عند التخطيط المبكر للتقاعد.

وسلّط مكني الضوء على قاعدة "الادخار من أجل التقاعد"، مشيرًا إلى أن التخطيط السليم للتقاعد يبدأ من المراحل المبكرة في الحياة العملية. كما بيّن فوائد الادخار والاستثمار للمتقاعدين، وكيفية التغلب على العادات المالية المُرهقة، وعقبات التخطيط.

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي امتدادًا لسلسلة الأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها؛ في إطار قيامه بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي.

كانت هذه تفاصيل خبر "متمم" ينظم محاضرة عن الإدارة المالية والتخطيط للتقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا