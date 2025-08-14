شكرا لقرائتكم خبر "متمم" ينظم محاضرة عن الإدارة المالية والتخطيط للتقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناولت المحاضرة مفهوم التخطيط المالي للتقاعد، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط المالية، بالإضافة إلى الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأفراد عند التخطيط المبكر للتقاعد.
وسلّط مكني الضوء على قاعدة "الادخار من أجل التقاعد"، مشيرًا إلى أن التخطيط السليم للتقاعد يبدأ من المراحل المبكرة في الحياة العملية. كما بيّن فوائد الادخار والاستثمار للمتقاعدين، وكيفية التغلب على العادات المالية المُرهقة، وعقبات التخطيط.
يذكر أن هذه المحاضرة تأتي امتدادًا لسلسلة الأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها؛ في إطار قيامه بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي.
