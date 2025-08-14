غرامة فورية بقيمة 900 ريال لوقوف السيارات أمام المنازل في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر حملة مرورية جديدة في المملكة العربية السعودية استهدفت مخالفات تظليل المركبات خطوة هامة نحو تعزيز السلامة المرورية على الطرق. الحملة تشمل فرض غرامات تصل إلى 900 ريال على أصحاب السيارات الذين يخالفون قوانين التظليل. الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق العقوبات أيضًا على السيارات المتوقفة أمام المنازل.

مخالفات تظليل السيارات في المملكة العربية السعودية

تتضمن الحملة المرورية السعودية ثلاث مخالفات رئيسية تتعلق بتظليل المركبات، وهي تجاوز نسبة العتمة القانونية، واستخدام أفلام تظليل ذات جودة منخفضة، وتظليل الزجاج الأمامي الذي يُعتبر ممنوعًا تمامًا. يتم تسجيل المخالفة فور رصدها، حتى لو كانت السيارة متوقفة، لأن التعتيم الزائد يعتبر تهديدًا لأمن الجميع.

نسبة التظليل المسموحة للسيارات

لتجنب غرامة تظليل السيارات، يجب الالتزام بالمعايير المحددة، حيث يُحظر تظليل الزجاج الأمامي بالكامل، ويجب أن تكون نسبة التظليل في الزجاج الجانبي والخلفي لا تقل عن 70%، مع استخدام أفلام عالية الجودة وغير عاكسة.

غرامة تظليل السيارات ومخاطر التعتيم

تصل غرامة تظليل السيارات إلى 900 ريال، وذلك ضمن استراتيجية لرفع مستوى السلامة على الطرق. يُعتبر التظليل غير القانوني خطيرًا لأنه يعيق رؤية السائق ويصعب عمل رجال الأمن، وقد يستخدم لأغراض غير قانونية.

الاستعلام عن مخالفات التظليل

يمكن الاستعلام عن مخالفات التظليل عبر منصة “أبشر”، حيث يجب على الأفراد اتباع الخطوات المحددة للاطلاع على تفاصيل المخالفات.

مخالفات مرورية أخرى وعقوباتها

بالإضافة إلى مخالفات تظليل السيارات، هناك مخالفات أخرى تترتب عليها غرامات باهظة مثل إهمال أنوار المركبة وانتهاء رخصة القيادة والتهرب من نقاط التفتيش.

السلامة المرورية والالتزام بالأنظمة

يشدد المرور السعودي على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية والتقيد بنسبة التظليل المسموحة لضمان سلامة السائقين والمشاة على الطرق. يجب على الجميع التأكد من مطابقة تظليل سياراتهم للأنظمة لتجنب الغرامات وضمان السلامة العامة.