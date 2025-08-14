الماراثون الصحي الطائفي ينطلق برعاية جمعية زمزم السبت القادم officiellement

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعلن ماراثون الطائف الصحي عن انطلاقه السبت المقبل برعاية سمو أمير الطائف، ضمن فعاليات صيف الطائف، بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيع نمط حياة صحي. وينظم هذا الماراثون من قبل جمعية زمزم الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والرياضة وأمانة وجامعة الطائف.

فوائد ماراثون الطائف الصحي

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ورفع الوعي الصحي في المجتمع، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا الماراثون ضمن برنامج المدن الصحية بمشاركة عدة جهات حكومية وخدمية.

دور جمعية زمزم في ماراثون الطائف

أكد المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، أحمد الثقفي، على التزام الجمعية بدعم المبادرات الصحية المجتمعية وتعزيز صحة المجتمع من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية ماراثون الطائف ودعمه لرؤية 2030

يساهم ماراثون الطائف في زيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتهدف الجمعية من خلال هذه الفعالية إلى تفعيل دور المجتمع في تبني عادات صحية.

جهات الدعم لماراثون الطائف الصحي

يتم تنظيم الماراثون بدعم من عدة جهات حكومية وخدمية تهدف جميعها إلى تعزيز الصحة العامة، ومن بين هذه الجهات:

– وزارة الصحة

– وزارة الرياضة

– أمانة الطائف

– جامعة الطائف

هذا ويأمل المنظمون أن يحقق ماراثون الطائف الصحي أهدافه المتمثلة في تعزيز الصحة والرفاهية بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على اعتماد أسلوب حياة صحي.