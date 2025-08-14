فوائد تعديل زاوية القدم أثناء المشي في تخفيف آلام المفاصل وتباطؤ تآكل الغضروف بدون حاجة لمسكنات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت دراسة حصرية أمريكية عن أهمية تعديل زاوية القدم أثناء المشي في تخفيف آلام المفاصل وتباطؤ تآكل الغضروف لدى المصابين بمرض هشاشة العظام. تم إجراء الدراسة في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك بالتعاون مع جامعتي يوتا وستانفورد، ونُشرت في مجلة لانسيت الطبية لأمراض الروماتيزم.

وأظهرت النتائج أن تعديل زاوية القدم أثناء المشي بمقدار 5 إلى 10 درجات يمكن أن يقلل من إجهاد المفاصل بنسبة 4% ويقلل الألم بمقدار 2.5 نقطة، مما يعادل تأثير المسكنات الموصوفة بدون وصفة طبية.

شملت الدراسة 68 مريضًا بمراحل خفيفة إلى متوسطة من مرض هشاشة العظام، واستخدمت الرنين المغناطيسي وتحليل المشي لتحديد الوضع الأمثل للقدم. وأظهرت النتائج أن التدريب على تعديل الزاوية أدى إلى تباطؤ أكبر في تدهور غضروف الركبة مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ووفقًا للدكتورة فالنتينا مازولي، الباحثة الرئيسية في الدراسة، فإن هذه التقنية غير الجراحية يمكن أن تؤجل الحاجة لعمليات استبدال الركبة، مما يمثل خيارًا مهمًا وآمنًا للمرضى.

بشكل عام، يُعتبر تعديل زاوية القدم أثناء المشي حلاً فعالًا وبسيطًا لتقليل الألم وتباطؤ تدهور المفاصل لدى مرضى هشاشة العظام، دون الحاجة لتناول الأدوية أو التعرض للآثار الجانبية المحتملة.