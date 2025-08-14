تدخل طبي معقد في المدينة المنورة ينهي معاناة رضيع يعاني من تشوهات خلقية نادرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق طبي في المدينة المنورة ينهي معاناة رضيع بتشوهات خلقية نادرة

نجح فريق طبي متخصص في الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أحد في المدينة المنورة في إجراء تدخل طبي دقيق لرضيع يبلغ من العمر 29 يومًا، يعاني من تشوهات خلقية نادرة. الرضيع وُلد مكتمل النمو بوزن 3.8 كغم، وكانت التشوهات تشمل خللًا في نمو الهيكل العظمي، وقصرًا في الرقبة والأطراف، بالإضافة إلى شق حنكي على شكل حرف U.

وأُدخل الرضيع إلى العناية المركزة بسبب ضيق تنفسي حاد، مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي باستخدام إعدادات دقيقة تناسب حالته الحساسة. وأظهرت الفحوصات القلبية وجود فتحة صغيرة بين البطينين (VSD)، وقناة شريانية مفتوحة (PDA)، وقصور متوسط في الصمام ثلاثي الشرفات.

وبعد فترة من الاعتماد على التنبيب الرغامي، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي عاجل، من خلال منظار للشعب الهوائية مع فتح قصبة هوائية، تحت إشراف فريق التخدير الذي اتخذ تدابير دقيقة لتأمين مجرى التنفس في ظل التحديات التشريحية الناتجة عن قصر الرقبة وتشوه الفك وشق الحنك.

تمت العملية باستخدام أدوية تخدير دقيقة تناسب الوزن والحالة، وتجهيز أدوات التنبيب المتقدمة والبديلة، وتثبيت الرقبة بوضعية حيادية، مع اعتماد استراتيجية تهوية دقيقة لحماية الرئتين وضمان استقرار الدورة الدموية.

وتكللت العملية بالنجاح، وعاد الرضيع إلى العناية المركزة في حالة مستقرة، قبل أن يتحسن ويغادر المستشفى بصحة جيدة. هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون فعال بين أقسام العناية المركزة وفرق التخدير وأمراض القلب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.