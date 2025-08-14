ماراثون الطائف الصحي ينطلق السبت المقبل برعاية جمعية زمزم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنظم جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ماراثون الطائف الصحي يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات صيف الطائف.

الهدف من الماراثون هو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي. ويأتي ذلك في إطار دعم برنامج المدن الصحية، بمشاركة وزارة الصحة، ووزارة الرياضة، وأمانة الطائف، وجامعة الطائف.

أكد المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، أحمد بن عبدالرحمن الثقفي، أن ماراثون الطائف الصحي يعكس التزام الجمعية بتعزيز الصحة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إشراك المجتمع في أنشطة صحية وتوعوية تواكب رؤية المملكة 2030.