كيفية حماية أطفالنا من اكتئاب اقتراب المدارس

الرياض - علي القحطاني - يشهد بعض الأطفال ارتفاعا في حالات الضيق والاكتئاب نتيجة الانتقال من أجواء الإجازة الصيفية الطويلة إلى روتين الدراسة المليء بالواجبات والالتزامات، إضافة إلى الاستيقاظ المبكر.

وقد تمتد الحالة لتشمل أولياء الأمور الذين قد يشعرون بالتوتر والقلق حيال المسؤوليات المقبلة؛ حيث يشير خبراء الصحة النفسية إلى أن هذه الأعراض تعرف طبيا باسم “اكتئاب اقتراب المدارس”، وهو اضطراب نفسي قد يصيب الطفل أو الوالدين.

ويظهر في صورة عزلة اجتماعية، انخفاض الحافز، وتراجع الرغبة في ممارسة الأنشطة اليومية، إلى جانب اضطرابات النوم والعصبية المفرطة وتقلبات المزاج، وضعف التركيز والذاكرة، وإهمال النظافة الشخصية.

ومن أبرز أسباب هذه الحالة تشمل تغيير البيئة التعليمية أو الانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحول المفاجئ من نمط الإجازة إلى الدراسة دون تمهيد، إضافة إلى الخلافات الأسرية مع بداية العام الدراسي، وصعوبة التواصل مع المعلمين أو التعرض للتنمر، فضلاً عن اضطراب الساعة البيولوجية نتيجة السهر خلال العطلة.

ويجب تهيئة الطفل نفسيا قبل بدء الدراسة، من خلال تعزيز ثقته بنفسه، وإيجاد توازن بين الترفيه والمذاكرة، ومناقشة مخاوفه بصراحة، كما يجب على أولياء الأمور تخفيف الأهداف الدراسية في البداية، وتجنب الشكوى أمام الأبناء بشأن غلاء المصاريف لتقليل الضغط النفسي عليهم.