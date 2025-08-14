تمديد مدة تأشيرة العمرة 1447 خطوة جديدة لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تعديل مدة تأشيرة العمرة 1447 ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم. يأتي هذا التعديل في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير خدمات العمرة وتوفير بيئة آمنة تليق بقدسية الشعائر.

تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين من خلال ضمان أعلى مستويات الراحة والرعاية. كما تهدف أيضًا إلى تعزيز الأمن والسلامة بتطبيق معايير عالمية صارمة ومكافحة الممارسات غير المنظمة.

ضوابط ومحظورات العمرة 1447

وضعت الوزارة قائمة من الضوابط والمحظورات للحفاظ على أمن وسلامة الجميع. ومن بين المحظورات: منع إدخال المواد المخدرة أو الأدوية غير المسجلة رسميًا، وحظر حمل الأسلحة أو الأدوات الخطرة، بالإضافة إلى منع الحيوانات دون تصريح رسمي.

معايير الأسعار والخدمات

تم فرض معايير صارمة لشفافية الأسعار، حيث تتراوح البرامج الاقتصادية بين 30,000 و60,000 جنيه مصري. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وامتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر والحصول على التأشيرة عبر جهات معتمدة.

بهذا التعديل، تستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز مكانتها كوجهة إسلامية رائدة تجذب ملايين المسلمين سنويًا لأداء شعائر العمرة بسهولة ويسر.