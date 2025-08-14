إستعداد هيئة الأفلام لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى الأفلام السعودي: لقاء يغيّر المشهد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هيئة الأفلام تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى الأفلام السعودي

تستعد هيئة الأفلام لإطلاق النسخة الثالثة من “منتدى الأفلام السعودي”، خلال الفترة من 22 – 25 أكتوبر المقبل، في مدينة الرياض، تحت شعار “لقاءٌ يغير المشهد”، وذلك بمشاركة نخبة من صُنّاع الأفلام، والمنتجين المحليين والعالميين، والخبراء المتخصصين في مختلف مجالات الصناعة السينمائية.

منتدى الأفلام السعودي يعزز دوره في صناعة الأفلام

يأتي المنتدى في نسخة العام الجاري، ليواصل دوره محفّزًا رئيسًا في تمكين وتطوير صناعة الأفلام بالمملكة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية المملكة 2030م، التي تضع تطوير القطاع الثقافي ضمن أولوياتها.

منصة عالمية لصناع الأفلام

يمثل المنتدى منصة عالمية تفاعلية تسهم في تحفيز التواصل بين كافة أطراف المنظومة السينمائية، وتوفر فرصًا للاستعراض وبناء الشراكات وتعزيز البنية التحتية لصناعة الأفلام محليًا، ودعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في هذا المجال.

مؤتمر دولي وفعاليات متنوعة

يشهد المنتدى في نسخته الثالثة تنظيم مؤتمر دولي يقدم أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل، بالإضافة إلى معرض يضم أكثر من 130 جهة محلية وإقليمية ودولية، وذلك لتعزيز التواصل والتعاون في قطاع الأفلام.

منصة للابتكار والشراكات

تهدف هذه النسخة من المنتدى إلى تعزيز الحضور السعودي في صناعة الأفلام عالميًا، وبناء قطاع سينمائي سعودي مزدهر ينافس على المستوى الإقليمي والدولي.

من المقرر أن يكون المنتدى فرصة لتقديم المشاريع والابتكارات وبناء شراكات جديدة تعزز صناعة الأفلام في المملكة وتعزز مكانتها على الساحة العالمية.