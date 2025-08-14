تقدير الندوة العالمية لدور المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني في جيبوتي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في ختام الدورة العلمية التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، أشاد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي، الأستاذ ميسرة سيف، بالجهود التي تبذلها المملكة في دعم الدعاة والأئمة والخطباء. وقد أكد سيف على أهمية تعزيز التعايش السلمي والتسامح بين الشعوب من خلال تعاليم الإسلام الصحيحة.

تأتي هذه الجهود ضمن سلسلة الدورات العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الدعاة وتعزيز الوعي الشرعي في العديد من الدول، بما في ذلك جمهورية جيبوتي. وقد حضر الدورة عدد كبير من الشخصيات الدينية والرسمية، واستمرت لأربعة أيام.

وأثنى سيف على دور المملكة في ترسيخ القيم الدينية والقيم الإنسانية التي تعتبر أساسية في بناء مجتمعات متماسكة وحضارية. وأكد أن الندوة العالمية تقدر وتثمن هذه الجهود الملهمة التي تسهم في تحقيق النهضة الفكرية وتعزيز الاعتدال والوسطية في المجتمعات.