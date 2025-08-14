الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التوسع الاستيطاني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الخارجية الفلسطينية تستنكر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس ومحيطها، بالإضافة إلى مستوطنة “اريئيل” وسط الضفة الغربية.

تأكيد الوزارة على أن البناء الاستيطاني في منطقة E1 يهدف إلى تقويض فرص تحقيق الدولة الفلسطينية على أرضها وتشويه وحدتها الجغرافية والسكانية، وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق منعزلة.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه العطاءات تعتبر استمراراً لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وتعكس مواقف نتنياهو بشأن ما يسمى بـ “إسرائيل الكبرى”.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.