السليمان يطالب بعدم اجبار الطلاب على ارتداء الشماغ وينوه بمعاناة العاملين في المدارس الأهلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثوب السعودي يكفي: السليمان يدعو لعدم إلزام الطلاب بالشماغ

مع اقتراب بدء العام الدراسي، تناول الكاتب الصحفي خالد السليمان في مقاله بصحيفة “عكاظ” قضية إلزام الطلاب بارتداء الشماغ في المدارس. دعا السليمان وزارة التعليم إلى التراجع عن هذا الإلزام، مشيرًا إلى أن الثوب السعودي يكفي كرمز وطني يمكن أن يحل محل الشماغ ويخفف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

وأكد السليمان أن الانتماء الوطني لا يأتي من لون الشماغ أو الغترة، بل يأتي من تعزيز الهوية والانتماء. وأشار إلى أن ارتداء “الطاقية” لفترات طويلة قد يسبب مشاكل صحية، مثل تساقط الشعر وتهيج فروة الرأس.

وفي سياق متصل، تحدث السليمان عن معاناة العاملين في المدارس الأهلية واصفًا إياهم بالحلقة الأضعف في قطاع التعليم، نظرًا للأجور المحدودة والكثافة العملية. وشدد على ضرورة تحسين معايير السلامة في المدارس وعدم التساهل في هذا الجانب.

وختم السليمان بدعوته إلى أولياء الأمور للمساهمة في الحد من غياب الطلاب قبيل الإجازات، من خلال رفض المبررات الواهية وتعزيز ثقافة الالتزام بالدوام المدرسي.