تعزيز التراث العربي والإسلامي من خلال معارض مكتبة الملك عبدالعزيز العامة النوعية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معارض مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعيد إحياء التراث العربي والإسلامي

تعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة واحدة من أهم المكتبات في العالم التي تمتلك ذخيرة تراثية متنوعة تشمل الكتب النادرة والمخطوطات والصور والوثائق والمسكوكات والنوادر. تشكل هذه المكتبة منظومة معرفية شاملة في الفضاء الثقافي السعودي والعربي والإسلامي.

وتتجاوز الاستراتيجية الثقافية للمكتبة حفظ التراث العربي والإسلامي، حيث تقوم بإعادة إنتاجه وتنسيقه وعرضه من خلال المعارض المتخصصة. فقد أقامت المكتبة معارض للمخطوطات والمسكوكات والخط العربي والإبل والشعر والمصاحف التاريخية والمذهبة والعديد من المعارض الأخرى.

من بين المعارض المميزة التي أقامتها المكتبة، معرض المصاحف الشريفة الذي عرض مجموعات نادرة من المصاحف المخطوطة. كما تضمنت المعارض مجموعات متنوعة من الصور النادرة والوثائق التي توثق للتراث العربي والإسلامي.

وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية والتراث المتمثل في الإبل، قامت المكتبة بتنظيم معرض “الإبل جواهر حية في تراث وثقافة المملكة” بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. كما شاركت المكتبة في معارض أخرى تتناول الشعر العربي والمسكوكات الإسلامية والعديد من المواضيع الثقافية والوطنية.

بهذه الجهود، تسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى تأكيد الهوية والثقافة السعودية، وتعزيز قيم الحضارة العربية والإسلامية لدى الأجيال الحالية والقادمة.