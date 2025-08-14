تعليق تأشيرات الزيارة للسعودية: كيف يمكن للمقيمين التعامل مع هذا القرار المفاجئ؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت الجوازات السعودية إيقاف تأشيرات الزيارة بشكل مؤقت لتنظيم حركة الدخول والخروج من المملكة خلال موسم الحج. يساعد هذا الإجراء على تخفيف الضغط على المنافذ الحدودية والمطارات، ويضمن انسيابية الإجراءات للحجاج والمعتمرين.

التأشيرات العائلية والسياحية مؤقتًا

يقتصر إيقاف التأشيرات على الزيارة العائلية والسياحية مؤقتًا، ولا يشمل أنواع التأشيرات الأخرى. سيتم إعادة تفعيل إصدار هذه التأشيرات عبر منصة أبشر فور انتهاء موسم الحج.

التأشيرة المفردة بديلًا خلال فترة الإيقاف

أتاحت الجوازات السعودية التأشيرة المفردة كبديل مؤقت خلال فترة إيقاف تأشيرات الزيارة. تسمح هذه التأشيرة بدخول المملكة لمرة واحدة لفترة تصل إلى 30 يومًا قابلة للتمديد حتى 90 يومًا عبر منصة أبشر.

خطوات تمديد التأشيرة المفردة عبر أبشر

– الدخول إلى منصة أبشر.

– اختيار خدمة “تمديد تأشيرة زيارة”.

– إدخال بيانات الزائر، بما في ذلك رقم الحدود.

– سداد رسوم التأمين المطلوبة.

– تأكيد الطلب وانتظار الموافقة الإلكترونية.

متابعة إعلانات الجوازات السعودية عبر القنوات الرسمية

حثت الجوازات السعودية المقيمين والزوار على متابعة القنوات الرسمية، مثل منصة أبشر وموقع الجوازات الإلكتروني، للاطلاع على آخر المستجدات بشأن التأشيرات. ونبّهت إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة.

مقارنة بين التأشيرة العائلية والتأشيرة المفردة

الخاصية التأشيرة العائلية التأشيرة المفردة

مدة الإقامة متعددة الدخول خلال فترة صلاحيتها دخول واحد لمدة تصل إلى 90 يومًا

الغرض من الزيارة زيارة العائلة زيارة لمدة محددة

الحالة خلال موسم الحج موقوفة مؤقتًا متاحة