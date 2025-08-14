مزرعة سعودية تشتري مزرعة صقور كندية في مزاد دولي لعام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية في مزاد دولي لإنتاج الصقور

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 صفقة استثمارية نوعية يوم الأربعاء، حيث قدمت شركة “نوفا للصقور” السعودية عرضًا ناجحًا لاستحواذها على مزرعة “جون لوجين” الكندية، إحدى أبرز المزارع في هذا القطاع عالميًا. تمت عملية التوقيع على الصفقة بحضور ممثلي الشركتين.

وفي تصريحاته، أكد الممثل عن شركة “نوفا للصقور” أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الشركة للتوسع في قطاع الصقور، حيث تمتلك حاليًا عددًا كبيرًا من الغرف المجهزة للاستخدام. وأشاد بدور نادي الصقور السعودي في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الواعد.

من جانبه، أوضح مالك المزرعة الكندية أنه يرتبط بالصقور منذ طفولته، وأن المزرعة تأسست قبل نصف قرن. وثمّن الدعم الذي يقدمه نادي الصقور السعودي للمشاركين في المزاد، مشيدًا بالفرص الاستثمارية التي يوفرها.

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 يعد وجهة اقتصادية واستثمارية وتراثية تجمع العديد من المهتمين والمنتجين في هذا المجال، ويعكس النمو المتسارع لقطاع الصقور في المملكة، مما يعزز مكانتها كمركز رائد في هذا القطاع المتميز.