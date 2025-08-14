“جزيرة بياضة” تتألق كوجهة ساحلية هادئة على خارطة السياحة الساحلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جزيرة بياضة.. وجهة ساحلية هادئة على خارطة السياحة الساحلية

تعتبر “جزيرة بياضة” واحدة من أبرز الوجهات السياحية الساحلية في المملكة العربية السعودية، حيث تقع على بعد مسافة قصيرة من سواحل مدينة جدة على البحر الأحمر. تتميز الجزيرة بهدوئها وسكونها، مما يجعلها وجهة مثالية لمن يبحث عن تجربة سياحية مميزة.

بفضل مياهها الفيروزية الصافية ورمالها البيضاء الناعمة، تعتبر “بياضة” مكانًا مثاليًا لمحبي الغوص والسباحة والتجديف والتزلج على الماء. تتميز الجزيرة أيضًا بتنوعها البحري وشعابها المرجانية الجميلة التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

شهدت الجزيرة خلال السنوات الأخيرة زيادة في عدد الزوار المحليين والدوليين، وتم تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات الزوار. يشارك القطاع الخاص ورواد الأعمال المحليون في تقديم تجارب سياحية فريدة تعزز الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.

تتبنى “بياضة” استراتيجية بيئية للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع الحيوي، وتعمل على توعية الزوار بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. بفضل هذه الجهود، تظل “جزيرة بياضة” نموذجًا يحتذى بتوازنه بين الترفيه والحفاظ على البيئة، مما يجعلها وجهة لا تُنسى لعشاق الطبيعة والمغامرة على سواحل البحر الأحمر.