القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده في اليوم الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، معبرًا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

