جهود علماء وباحثين من “كاوست” لتعزيز الأمن الغذائي والتصدي لتدهور الأراضي على المستوى العالمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق من علماء "كاوست" يقود جهودًا عالمية لمكافحة تدهور الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي

قامت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بقيادة فريق علمي عالمي لوضع استراتيجيات لوقف تدهور الأراضي وضمان توفير الغذاء بشكل مستدام للعالم.

تعاونت "كاوست" مع علماء من خمس قارات، بما في ذلك أعضاء في "مجتمع أيون"، وممثلين عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، لتقديم خارطة طريق تعكس التدهور السريع للأراضي، الذي يهدد الأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاجتماعي والتنوع البيولوجي.

نشرت الدراسة في دورية "نيتشر" (Nature)، وحددت ثلاثة إجراءات رئيسية يمكن أن تغير المسار بحلول عام 2050، وهي: زيادة إنتاج واستهلاك الغذاء من البحر، وخفض هدر الغذاء بنسبة 75%، واستعادة 50% من الأراضي المتدهورة.

يتم هدر ثلث الغذاء العالمي سنويًا بقيمة تريليون دولار أمريكي، حيث تستهلك الزراعة 34% من الأراضي الخالية من الجليد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 42% بحلول 2050.

يقترح العلماء إجراءات مباشرة مثل تعديل الحوافز الاقتصادية وتشجيع التبرع بالغذاء لتقليل هدر الغذاء وتوفير الأراضي.

الدراسة تسلط الضوء على أهمية دعم الاستزراع المائي للحفاظ على الأراضي وزيادة إنتاج الغذاء، بما يعادل مساحة كبيرة تقارب مساحة قارة أفريقيا.

يؤكد العلماء أن جميع هذه الحلول قابلة للتنفيذ، ويمكنها تحقيق عودة الأرض لعافيتها وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين حول العالم.