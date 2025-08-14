كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من السعودية عبر أبشر ومقيم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت وزارة الداخلية السعودية خدمة جديدة تتيح الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا عبر منصتي “أبشر” و”مقيم”. هذه الخدمة تمكن المواطنين والمقيمين من التحقق من صلاحية تأشيراتهم وتفاصيلها بسهولة، مما يساعد في ضمان الامتثال للأنظمة وتجنب العقوبات.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر

منصة “أبشر” تتيح للأفراد الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من خلال قسم الجوازات والتأشيرات. يُطلب من المستخدمين إدخال رقم الإقامة ورقم جواز السفر لعرض تفاصيل التأشيرة بما في ذلك تاريخ انتهائها وموعد الخروج النهائي المُحدد. هذه الخدمة تُسهل على الأفراد التخطيط لسفرهم وتجنب أية مشاكل تتعلق بصلاحية التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة عبر منصة مقيم

موقع “مقيم” يوفر خدمة مُماثلة للتحقق من تأشيرات الخروج والعودة. يمكن للمقيمين إدخال رقم التأشيرة ورقم جواز السفر للحصول على معلومات شاملة حول صلاحية التأشيرة وتواريخها، مما يتيح لهم الاطمئنان على وضعهم القانوني والتخطيط لرحلاتهم بفعالية.

شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي من السعودية

للحصول على تأشيرة الخروج النهائي، يجب استيفاء عدة شروط أهمها صلاحية الإقامة، عدم وجود بلاغات هروب أو شكاوى من الكفيل، سداد جميع الرسوم المطلوبة، خلو السجل من المخالفات المرورية، عدم وجود مركبات مسجلة باسم المغادر، حضور مقدم الطلب شخصيًا، وجود بصمة إلكترونية للمقيمين فوق 15 عامًا، وصلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 60 يومًا.

نصائح هامة قبل المغادرة النهائية من المملكة

قبل المغادرة النهائية من المملكة العربية السعودية، يُنصح باتخاذ بعض الإجراءات الهامة مثل تسوية جميع الأمور المالية، بيع أو نقل ملكية السيارة إن وجدت، التأكد من عدم وجود قضايا عالقة، والاحتفاظ بنسخة مطبوعة من التأشيرة. هذه النصائح تساعد على تجنب أية مشاكل أو عراقيل قبل مغادرة المملكة وتضمن عملية سفر سلسة.

مقارنة بين منصتي أبشر ومقيم للاستعلام عن التأشيرات

الاستعلام الإلكتروني عن تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة يسهل إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر الوقت والجهد ويضمن الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح.