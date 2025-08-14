الحرقة البسيطة في المعدة قد تكون عرضاً لمرض خطير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حرقة المعدة.. تحذير من عرض بسيط يمكن أن يكشف عن مرض خطير

تحذيرت الطبيبة الروسية الدكتورة فاليريا إنتوفييفنا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، من أن تكرار حرقة المعدة قد يكون إشارة للإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي الذي ينتج عن ضعف العضلة العاصرة السفلية للمريء.

وفقاً لموقع “روسيا اليوم”، هذا الخلل يسمح بعودة حمض المعدة باستمرار، مما يؤدي إلى التهابات وتلف في الغشاء المخاطي قد يصل إلى تآكلات.

وأوضحت الدكتورة إنتوفييفنا أن الإهمال قد يؤدي إلى حالة خطيرة تسمى “مريء باريت”، التي تقلل من الإحساس بالحرقة نتيجة لتلف النهايات العصبية، لكنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

للوقاية، شددت الطبيبة على أهمية تجنب الأطعمة المحفزة مثل اللحوم الدهنية، والأسماك الدسمة، والأطعمة الحارة، والطماطم ومشتقاتها، والشوكولاتة، والقهوة، والشاي القوي، والمشروبات الغازية، والحمضيات، والكحول.

كما نصحت بتعديل نمط الحياة بالإقلاع عن التدخين، وتقليل حجم الوجبات، وعدم الأكل قبل النوم، ورفع رأس السرير، وتخفيض الوزن، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة. وشددت على ضرورة استشارة الطبيب لاختيار العلاج المناسب.