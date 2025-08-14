شكرا لمتابعة خبر عن بعد نقاش عفوي طويل .. مواطن يكتشف أنه كان يتحدث مع وزير السياحة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف طريف وعفوي دخل مواطن في نقاش ودي مع أحد الزوار بمنطقة الباحة فبل أن يكتشف بعدها أن الشخص الذي كان يتحدث معه هو وزير السياحة أحمد الخطيب.

وأظهر مقطع وزير السياحة يتحدث ويتفاعل مع عدد من المواطنين بمنطقة الباحة ، حيث كان يوضح ويشرح لأحدهم طرق البحث عن كل منازل الباحة عبر تطبيق الكتروني ، ليكتشف فجأة من المتواجدين أن من يتحدث إليه هو وزير السياحة٠

وعبر المواطن عن انبهاره بتلك المفاجأة العظيمة التي لم يكن يتوقعها،فيما حظى المقطع بتفاعل واسع بسبب بساطة الوزير وتفاعله العفوي والودي مع المواطنين دون بروتوكولات رسمية معقدة .