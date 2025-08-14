شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ يكشف جريمة احتيال على سجل تجاري واستيلاء 3 ملايين ريال من فتاة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المحامي خالد اليوسف عن قيام محتال بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين ريال، مستغلاً سجلًا تجاريًا مسجلاً باسم مواطنة في العشرين من عمرها.

وقال اليوسف خلال لقائه مع برنامج “الشارع السعودي”: “إعطاء السجل التجاري لأي شخص يسبب مصايب تجارية، وما يقتصر على التستر التجاري فقط. يقولون أعطني السجل وارتاح، بجيب لك كل شهر المبلغ الفلاني، وشفنا وش صار من مصايب”.

وأضاف: “جت لنا بنت صغيرة بالسن تشتكي محتال استغل سجلها التجاري، وأخذ دفعات أولى على أساس إنه بينفذ مشاريع باسم المؤسسة، وجاب عماله وأخذ الفلوس وراح كأن الملح ذاب في الماء”.

وأكد اليوسف أن هذه التصرفات تسبب خسائر مالية كبيرة وتداعيات قانونية لأصحاب السجلات المستغلة.