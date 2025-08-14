تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا لأحد جناة هروب مادة الميثامفيتامين المخدر في مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في مكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

الجريمة والتحقيقات

وفقًا للبيان، قام المدعو محمد كريم اسحق -أفغاني الجنسية- بتهريب مادة الميثامفيتامين المخدر إلى المملكة. تم القبض عليه وبعد التحقيقات تم توجيه الاتهام له وصدر حكم بقتله تعزيرًا.

تنفيذ الحكم

تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالمدان يوم الخميس 20 / 2 / 1447هـ الموافق 14 / 8 / 2025م في مكة المكرمة.

التحذير والتأكيد

وأكدت الوزارة على حرص الحكومة السعودية على حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وعلى تطبيق أشد العقوبات المقررة بحق مهربيها ومروجيها.

الختام

وختم البيان بالتأكيد على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقترف جرائم مماثلة، داعيًا الله للجميع بالهداية والسداد.