خدمة نقل اللوحات الإلكترونية عبر “أبشر” توفر جهد المستفيدين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “المرور” يبسط عملية نقل اللوحات الإلكترونية عبر منصة “أبشر”

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، قامت الإدارة العامة للمرور بمراجعة خدمة “نقل اللوحات” عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”. تتيح هذه الخدمة لأصحاب المركبات نقل لوحات مركبتهم بسهولة ويسر إلى مركبة أخرى دون الحاجة لزيارة فروع المرور.

وأوضحت “المرور” أن الخدمة تمكن المستخدمين من إتمام العملية بشكل كامل عبر الإنترنت، حيث يكفي اتباع خطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم اختيار “خدمات المركبات” والانتقال إلى خدمة نقل اللوحات. يتضمن الإجراء إدخال بيانات المركبتين، مراجعة الطلب، ودفع الرسوم المقررة.

بهذه الخطوة، تؤكد الإدارة العامة للمرور التزامها بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير تجارب مستخدم سلسة وميسرة للمواطنين والمقيمين في المملكة. تأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.