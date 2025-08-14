معدل التضخم في المملكة يستقر عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025 في تقرير الإحصاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية استقر عند 2.1٪ خلال شهر يوليو 2025. وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، فإن معدل التضخم السنوي سجل استقرارًا نسبيًا مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك استقر في شهر يوليو 2025 مقارنة بالشهر السابق، حيث لم تسجل أي تغييرات كبيرة في أسعار معظم القطاعات. وفي نفس الوقت، تراجع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1٪ خلال نفس الفترة.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة تغيرات أسعار السلع في مرحلة البيع بالجملة قبل البيع بالتجزئة.

هذه الأرقام تعكس استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة خلال الفترة المذكورة، وتعكس الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار والتضخم.