تراجع الدولار في ظل توقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع

تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم، وذلك وسط تزايد توقعات المتداولين على استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

تراجع الدولار:

تراجع الدولار بنسبة 0.7% إلى 146.38 ينًا، وهو أضعف مستوى له منذ 24 يوليو، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ 24 يوليو عند 1.3590 دولار، وحوم اليورو حول 1.1712 دولار، مسجلاً أقل بقليل من ذروته أمس الأربعاء عند 1.1730 دولار، وهو مستوى لم يتكرر منذ 28 يوليو.

استقرار العملات الأخرى:

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى أعلى مستوى منذ 28 يوليو عند 0.65685 دولار.

مؤشر الدولار:

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات قليلاً إلى 97.673 نقطة، بانخفاض نسبته 0.8% على مدار الجلستين السابقتين بعد هبوطه إلى 97.626 نقطة أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 28 يوليو.

يأتي هذا التراجع في قيمة الدولار مع تزايد التكهنات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما أثر على أدائه أمام العملات الرئيسية.