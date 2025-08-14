ميزة “المصادر المفضلة” التي أطلقتها “جوجل”، ما هي وكيف تعمل؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت شركة “جوجل” الأمريكية بإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “المصادر المُفضّلة”، وذلك لتحسين تجربة البحث لدى المستخدمين. تم تفعيل هذه الميزة حاليا في الهند والولايات المتحدة، وتتيح للمستخدمين التحكم في اختيار المواقع الإلكترونية التي تظهر في قسم “أهم الأخبار”.

تعمل ميزة “المصادر المفضلة” على تنظيم نتائج البحث بحيث يمكن للمستخدمين اختيار المواقع التي يثقون بها ويفضلونها. وبمجرد إضافتها، ستظهر الأخبار من هذه المواقع بشكل أوضح في قسم “أهم الأخبار” وفي قسم “من مصادرك” في صفحة نتائج البحث.

هدف هذه الميزة هو تحسين جودة البحث عبر مساعدة المستخدمين على تجنب المحتوى غير القيم. ومن المهم أن لا يوجد حد لعدد المصادر التي يمكن للمستخدم اختيارها، مما يسمح لهم بتخصيص تجربتهم بشكل كامل.

ويمكن للمستخدمين تعيين المصادر المفضلة عند البحث عن موضوع معين، وذلك بالنقر على الرمز المخصص في قسم “أهم الأخبار” واختيار الموقع الذي يرغبون في رؤية أخباره. وتقول “جوجل” إن هذا التغيير قد يكون مفيدًا للناشرين أيضًا، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي توجيه حركة المرور بشكل أفضل وتقليل الضغط على مواقع الأخبار.

بهذه الخطوة، تسعى “جوجل” إلى تحسين تجربة البحث لدي المستخدمين وتوفير مزيد من التحكم والشفافية في النتائج التي يتلقونها.